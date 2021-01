Antone Kom: V Čechách se cítím svobodnější

Život tady je podle Tonyho svobodnější a Čechy vidí jako fajn a velmi hodné lidi. „V Americe rádi říkají, jak je to nejsvobodnější země na světě, ale já to cítím jinak. Za těch dvanáct let, co tu žiji, jsem se s policií potkal snad jednou nebo dvakrát. Ve státech jsou časté kontroly běžné. Dát si drink na ulici nepřipadá v úvahu. A úplně zapomeňte, že když jedete na nějaký výlet, aby si mohl spolujezdec otevřít plechovku pivka. Otevřít si láhev alkoholu v autě bych ve Státech nedoporučoval, pokud nechce dostal mastnou pokutu,“ vypráví. Občas ale žasne nad českou divokostí, někdy až agresivitou, za volantem. V Americe mu přijdou řidiči a řidičky slušnější. „Ale taky mi to občas ujede,“ směje se.

Zdroj: archiv Antone Koma