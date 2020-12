Velitel hasičů Aleš Vandas: Závody v požární útoku? Možnost se vyblbnout

Aleše Vandase potěšily letos i výsledky starohuťských družstev – hlavně třetí místa žen a dětí (muži skončili pátí). Ze všeho nejvíc má ovšem – jako velitel jednotky - radost z fungování celého sboru, jehož tradice – zdá se – bude i díky jeho iniciativě pokračovat minimálně ještě řadu desítek let. „Vždy jsem chtěl, abychom ve sboru dělali něco pro naše mladé hasiče. Zhruba před čtyřmi lety jsme na základě náboru na základních školách ve Staré Huti a v Rosovicích, kde se nám podařilo se nám oslovit několik zájemců, spustili kroužek pro děti. Nutno podotknout, že to ale víceméně vymyslela má kolegyně Kateřina Petáková (úsměv). Naším společným cílem je, abychom děti nejen naučili, jak má správně vypadat požární útok, ale vložili do nich i nějakou zručnost a v neposlední řadě, abychom jim dali hasičské základy. To se nám podle mého názoru daří,“ pochvaluje si.

Zdroj: archiv Aleše Vandase