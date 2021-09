/FOTOGALERIE/ Desetiletá Veronika Kerlová z Berouna se uhodila o dveře do levé nohy a ta ji začala pobolívat. V tu chvíli nikdo netušil, jak tento nepatrný úraz převrátí celé rodině život naruby. Při vyšetření nohy jí lékaři našli zhoubný nádor kosti osteosarkom.

Veronika Kerlová a její rodina. | Foto: archiv Jaroslavy Kerlové

„Loni v březnu se Verča bouchla do nohy těsně nad kolenem. Začalo jí to bolet. Přisuzovali jsme to té nehodě, navíc začínal první koronavirový lockdown, tak jsme k doktorovi hned nešli. Postupně se k bolesti ale připojil otok a při delší chůzi začala kulhat. To byl impulz k tomu, že jsme se rozhodli vyhledat lékaře,“ vylíčila Veroničina matka Jaroslava.