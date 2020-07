Vladimír Králíček: Málokdo z Čechů byl na Camp Nou tolikrát jako já

Vladimír Králíček: Málokdo z Čechů byl na Camp Nou tolikrát jako já V první řadě je úspěšným podnikatelem. V roce 1991 totiž Vladimír Králíček společně se dvěma společníky založil softwarovou firmu, která se zaměřovala na podnikové informační systémy. Stala se jednou z největších společností v České republice. On sám byl pak dokonce vyhlášen IT manažerem roku 2012. Až neuvěřitelné, vzhledem k tomu, kde celý příběh odstartoval. „Začínali jsme v malé místnosti jakéhosi skladiště," vrací se doby krátce po revoluci momentálně sedmapadesátiletý byznysmen. Po 25 letech sice společnost se společníky prodal, ale dnes dále působí ve vyšších IT manažerských pozicích. Kromě toho je Vladimír Králíček zároveň velkým fotbalovým fanouškem. Zdroj: Deník / Karel Smetana Kluby jeho srdce jsou tři. Tím prvním je španělská Barcelona. „Mám tam známé, kamarády, jezdím si tam odpočinout. Málokdo z Čechů byl na Camp Nou tolikrát jako já," říká Králíček, který je již několik let rovněž členem katalánského velkoklubu. „Nejprve jsem ale musel tři roky čekat. Byl jsem tzv, čekatelem. Až pak jsem se zařadil mezi 156 tisíc členů na celém světě, kteří platí řádově desítky, stovky eur jen pro to, aby mohli říci, že jsou členem FC Barcelona," prozradil, že se nejedná o levnou záležitost. Zdroj: Deník / Karel Smetana Podle Vladimíra Králíčka je ovšem Barcelona ve fotbalovém světě absolutní TOP. To samé pak v přeneseném slova smyslu říká i o druhém klubu jeho srdce – Spartaku Příbram, kde v mládí hrál fotbal a v roce 1999 se stal prezidentem klubu. „Pokud se jedná o srdeční záležitost, je úplně jedno jestli hrajete Ligu mistrů nebo okresní přebor. Spartak beru jako Barcelonu a podle toho k tomu také přistupuji," poznamenává muž, jenž řídí barcelonským krédem - nevychováváme fotbalisty, ale kluky, co mají rádi fotbal. Zdroj: Deník / Karel Smetana Spartak Příbram převzal před jednadvaceti lety. „V roce 1999 jsem byl osloven, jestli bych klubu nepomohl, protože v té době byl v opravdu dezolátní stavu. Někdo říká, že jde o investici, ale já říkám, že investice je, když něco někam vložím a mám z toho zisk, což v tomto případě rozhodně neplatí," upozorňuje Králíček, kterému se přesto podařilo jeden z nejstarších fotbalových oddílů na tuzemské mapě pozvednout. Zpustlý areál se dnes stal jedním z nejkrásnějších areálů ve Středočeském kraji, někdo říká že i v České republice. V současnosti je Spartak Příbram po všech stránkách ve velmi dobré kondici. „Pro mě je nejdůležitější, aby klub fungoval po třech základních stránkách – kvalitní zázemí, výchova mládež a dospělý fotbal na odpovídající úrovni, což se daří," tvrdí Králíček, jenž má do budoucna jeden velký sen. „Snad se jednou dočkám, že na Spartaku vychováme opravdu velký talent pro celý český fotbal, ale nejdůležitější je, abychom se všichni bavili fotbalem" věří. Zdroj: Deník / Karel Smetana Třetím oblíbeným klubem Vladimíra Králíčka je od mládí Slavia Praha, která dnes kraluje českému fotbalu. O ní říká: „Současná Slavia snad bude delší dobu fungovat na této vlně. Obrovský obdiv k práci celému managementu, ale zejména trenéru Jindřichu Trpišovskému, který v sobě, navzdory úspěchům, má velkou pokoru a úctu." Zdroj: Deník / Karel Smetana

