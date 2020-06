Všude dobře, doma ve Slavii nejlépe! Pincová odmítla i sen všech fotbalistek

Na druhou stranu přiznává, že hrát profesionálně v zahraničí je sen všech fotbalistek. „Od nás jich tam kope málo. Bylo by dobré, kdyby tam holky více odcházely. Mohly by ještě více fotbalově vyrůst, což by bylo plus i pro naší reprezentaci,“ myslí si Pincová, ačkoliv vnímá, že popularita ženského fotbalu v České republice stoupá. „Stále sice chodíme do práce nebo studujeme, ale jsou nám vytvářeny stále lepší a lepší podmínky, sleduje nás čím dál tím více lidí a z finančního hlediska to jde taky nahoru,“ říká.

Zdroj: archiv Veroniky Pincové