Jedním z jejích největších koníčků je jóga. Když se přestěhovala do Prahy, kde studovala vysokou školu, potřebovala prý vyvážit stres ze zkoušek, ze školy samotné, z různých brigád a tak začala chodit na hot jógu. „A kdy už jsem pravidelně cvičila docela dlouho, napadlo mě si udělat kurz. Ale nikdy jsem neměla v plánu to učit ani lektorovat. Po přivdání se do Příbrami jsme si s manželem otevřeli fitness studio, kde jsem cvičila jógu. A potom při mateřské bylo úžasné vyčistit si hlavu od všedních starostí s dětmi,“ řekla Zuzana Slabová.

Zdroj: Foto: archiv Zuzany Slabové