„Vypadá to, že jsem všechny bolístky zažehnala. Uštípnuté žebro i zablokovanou krční páteř cítím jen malinko. Na soustředění v Nymburce jsem už mohla házet bez pásu, a to je u mě známka toho, že se to dobře zaléčilo,“ usmívala se Nikola před odletem.

Největší část české atletické výpravy odletěla SMĚR ➡️ TOKIO ??

Mezi nimi i oštěpařka Nikola Ogrodníková, bronzový z Londýna 2012 oštěpař Víťězslav Veselý či koulař Tomáš Staněk. pic.twitter.com/R0hbAMiN2n — Ivana Roháčková (@IvanaRohi) July 22, 2021

Do akce půjde rodačka z Ostravy až 3. srpna, kdy se v kvalifikaci ženského oštěpu potká s reprezentačními parťačkami Barborou Špotákovou a Irenou Gillarovou. Na konkrétní předstartovní úvahy je tedy ještě dost času.

Pátá ve světovém žebříčku

„Až si trochu odpočinu, bude to myslím dobré. Je to moje první olympiáda a tvrdě jsem na ni dřela. Chtěla bych to v Tokiu prodat. Snad se mi všechno dobře sejde,“ přála si svěřenkyně Jana Železného.

Ve světovém žebříčku je závodnice Dukly Praha na pátém místě s výkonem 65,13 metru z květnové Zlaté tretry. Ten světlovlasou atletku pasuje do role jedné z favoritek.

„Hlavně bude záležet na momentálním rozpoložení každé závodnice. V sezoně není moc důležité, jak házíte, to podstatné se odehraje na olympiádě,“ přemítala Nikola Ogrodníková.

Už samotná kvalifikace bude extrémně těžká. „Hlavně po psychické stránce. Na závod se ale moc těším, i když mám zároveň trochu obavy. Netuším, co se mnou udělá tokijská vlhkost a vedro. Teplo mám ráda, ale občas to s člověkem zamává,“ pokračovala.

Z podobných destinací má zkušenost z mítinku z Šanghaje. „Přiletěla jsem tam tři dny před soutěží a dva dny prospala. Teprve potom jsem začala fungovat. V Tokiu budeme mít deset dní na přípravu, ale jsem zvědavá, jak dlouho mi potrvá aklimatizace,“ dumala vicemistryně Evropy z roku 2018.

Každý jsme zodpovědný sám za sebe

„Taky mám předtuchu, že budeme mít vysoký kvalifikační limit. Bude to chtít soustředit se už na úvod soutěže, co nejdřív přehodit kvalifikační metu a v klidu projít do finále. Určitě to nebude jednoduché,“ předvídala.

Informace o pozitivních testech českých sportovců na koronavirus ji před odletem nevyvedly z míry. „Moc nad tím nepřemýšlím. Rozhodně se tím nehodlám stresovat,“ poznamenala a přidala svůj názor na očkování, který zastává většina českých olympioniků.

„Každý jsme svobodný a zodpovědný sám za sebe. S očkováním se můžeme rozhodovat, jak chceme. Neodsuzuji ani jednu variantu. Přiznám se, že očkovaná nejsem, ale covid jsem už prodělala,“ dodala třicetiletá oštěpařka.