105 minut po slavnostním začátku ceremoniálu přišla na řadu výprava České republiky. Na čtyřicet sportovců, sportovkyň, trenérů a funkcionářů přivedli na stadion vlajkonoši tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský.

Představení jednotlivých národů je zároveň přehlídkou oblečení. Zaujali třeba Italové. Ale i právě Češi. V oblečení inspirovaným lidovými kroji, které zároveň odkazovalo na japonské motivy.

„Když jsme jeli autobusem na zahájení, tak jsem slyšela, že je mezi prvními šesti nejhezčími a každopádně jsme byli jinačí. Když jsem viděla ostatní země a některé v teplákovce, tak to mi nepřišlo úplně cool. České ručičky jsou šikovné a opravdu nápady máme, tak jsem ráda, že se to projevilo i na naší kolekci,“ řekla Petra Kvitová.

Zčásti byla při jeho výrobě použita technika modrotisku, nechyběla česká trikolóra a doplňky - vějíř a taštička, k tomu pro dívky červená pentle.

Kolekci měla na starost módní návrhářka a ilustrátorka Zuzana Osako, která se provdala za Japonce.

Kvitová byla bez sebe

Tenisový svět opěvuje Petru Kvitovou. Tentokrát ovšem nikoliv za výkon na kurtu, ale za to, že se stala vlajkonoškou české výpravy.

„Petraaaaaa!!! Nikdo si tuto roli nezaslouží více,“ napsala na Twitter během nástupu české výpravy bývalá ruská tenistka Maria Šarapovová, ještě nedávno velká rivalka Kvitové. Vlajku sama nesla v Londýně před devíti lety.

Petraaaaaa!!! No one more deserving of that role☺️ — Maria Sharapova (@MariaSharapova) July 23, 2021

„Bylo to skvělý. Musím říct, že vlajka je docela těžká a jsem ráda, že to nesl hlavně Tomáš. Byla to sranda a jsem ráda, že ta možnost byla,“ řekla Kvitová v nahrávce pro média.

„Pod rouškami jsme se s Tomem smáli, protože jsme měli problém, jestli budeme mávat, nebo nebudeme. Spíš jsem si to užívala a byla šťastná. Dojatá jsem byla o den dřív, když jsem se dozvěděla, že jsem to já. To mě vzalo,“ přiznala Kvitová.

Na Twitteru se pak pochlubila, že na páteční den jen tak nezapomene. „Nejde slovy vyjádřit, jak moc jsem si to dnes užila. Vždy byla pro mě čest reprezentovat a nést vlajku to jen umocnilo. Navždy si to budu pamatovat. Ani maska nedokazala schovat úsměv, který jsem po celou tu dobu měla. Děkuju, že jste u toho byli se mnou,“ napsala česká tenistka.

Nejde slovy vyjadrit, jak moc jsem si to dnes uzila. Vzdy byla pro me cest reprezentovat a nest vlajku to jen umocnilo. Navzdy si to budu pamatovat. Ani maska nedokazala schovat usmev, ktery jsem po celou tu dobu mela. Dekuju, ze jste u toho byli se mnou ❤️??#TokyoOlympics pic.twitter.com/f6LlP4NJnV — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) July 23, 2021

„Byl to fakt zážitek. Musím říct, že jsem nečekal, jak je to velkolepý. Trošku škoda, že nemohli být fanoušci, protože by člověk víc vnímal atmosféru, ale byl to zážitek, který jsem si užil a byla to pocta," doplnil Kvitovou Tomáš Satoranský.

Teď už zbývá jediné. K povedenému českému nástupu přidat co největší počet medailí.