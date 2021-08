Osmadvacetiletý český reprezentant dojel v semifinále druhý, čtyřnásobný světový šampion nestačil jen na Bálinta Kopasze z Maďarska, za kterým zaostal o 0,829 sekundy.

Ve finálové jízdě už ovšem Dostál stejné umístění nezopakoval a nenavázal na stříbro z Ria. V Tokiu chtěl přitom útočit na olympijské zlato, které mu ve sbírce úspěchů jako jediné chybí. Mimo medailové pozice byl ale na všech mezičasech.

"Bylo to nesmírně těžký. Neměl jsme na to," vysoukal ze sebe Dostál. "Dal jsem do toho všechno a došlo mi," dodal na rovinu kanoista, zatímco se unaveně opíral o plůtek před sebou.

Touha pádlovat o zlato se dala vycítit už na startu. Dostál první takzvaně ulil.

"Což mě až tak nevyhodilo z pohody. Musím říct, že druhý (start) jsem trefil pěkně," řekl. Po prvních sto metrech měl dojem, že závod rozjel dobře. "Přešel jsem do příjemného záběru a říkal si, že se s nima budu držet vpředu, že takhle bych ten kilák mohl zvládnout. No. To jsem si myslel a tak to nebylo."

Sto metrů před cílem mu ale bylo jasné, že soupeře nechytí. Nakonec byl rád, že projel cílem.

"Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych mohl být druhý, třetí. Ne že bych to nechtěl, ale chtěl jsem vyhrát. Došlo mi takovým způsobem, že jsem mohl možná deset patnáct metrů dál, ale taky by…, taky by…, taky by bylo dost možný, že bych to ani nedojel," uvedl Dostál.

Totálně vyždímaný

Když vylezl z lodi, lehl si na molo a dlouho těžce vydechoval. Ještě po čtyřiceti minutách vypadal totálně vyždímaný.

"Teď je mi…, teď je mi dost hrozně, no. Ale už se neválím na mole jak srač.., jsem opřený o zábradlí a aspoň stojím na nohou," pronesl závodník pražské Dukly.

Před závodem si přál všechno, jenom ne silný vítr do zad. "Že by to mohlo o medaile určitě jít, o vítězství, když si všechno sedne," řekl. Ale právě vítr do zad na kanálu Sea Forest Waterway dul. "Ale vlny nebyly, takže jsem měl aspoň výhodu, že se nepotopím," řekl.

Vítr se podepsal na rychlém závodu. "Je to taky vidět na výsledcích," poukázal na to, že vítězný Bálint Kopasz z Maďarska vylepšil o více než sekundu světové maximum. Druhý skončil jeho krajan Adam Varga a bronz vybojoval Fernando Pimenta z Portugalska. Před Dostálem ještě dojel Jacob Schopf z Německa. "Na mě a Němce zůstal černej pešek," řekl Dostál.

Na regeneraci má Dostál jen necelý den. Hned ve středu dopoledne totiž usedne do deblkajaku a s parťákem Radkem Šloufem pojedou na kilometrové trati kvalifikaci.

Ze hry o cenný kov vypadli i kanoisté Petr a Martin Fuksovi, kteří byli v semifinálové jízdě pátí. Nakonec obsadili konečné desáté místo.

Výsledky finále A

1. Balint Kopasz (HUN) 3:20,643

2. Adam Varga (HUN) 3:22,431

3. Fernando Pimenta (POR) 3:22,478

4. Jacob Schopf (GER) 3:22,554

5. Josef Dostál (CZE) 3:26,610

6. Čang Tung (CHN) 3:28,103

7. Thomas Green (AUS) 3:28,360

8. Agustin Vernice (ARG) 3:28,503