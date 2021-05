Sotva si stihli vydechnout a už zase balili kufry. Filipové Hronek se Zadinou rychle nabrali směr Praha, aby se připojili k reprezentaci před blížícím se hokejovým šampionátem.

Filip Hronek slaví gól Detroitu | Foto: ČTK

Jejich letošní sezona by mohla sloužit jako velice zajímavý námět pro spisovatele dobrodružných knih. Začátek v Česku, poté rychlý přesun do zámoří a bez jakékoliv pauzy opět zběsilý návrat domů. „Neváhal jsem ani vteřinu. Když o mě kluci projevili zájem, tak jsem byl hned rozhodnutý, že přijedu. Taková pozvánka je samozřejmost, to se zkrátka neodmítá,“ říká Filip Zadina.