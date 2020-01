Škola ve Věšíně podporuje recyklaci elektroodpadu

Škola ve Věšíně je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, který pořádají neziskové společnosti zajišťující sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. Ty se sbírají do sběrných nádob umístěných za prvními vchodovými dveřmi do budovy školy.

Každý žák může přinést nepotřebné drobné elektrospotřebiče, jako jsou například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač a baterie a akumulátory.

Žáci se zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení i splněné úkoly získá škola body, za které žákům kupuje různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.