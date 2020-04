ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Už několikrát se mi stalo, že mě zahalená osoba šátkem, nákrčníkem či jen rouškou zdravila, či se ke mně i přátelsky hlásila cestou do práce nebo na nákup. Ovšem pro mě byl docela problém odhalit jejich identitu.

Nedávno jsme s manželkou byli nakupovat v jednom z příbramských supermarketů. Když jsme koupené věci nakládali do auta, tak k nám přišla osoba zahalená šátkem se slunečními brýlemi a dala se s námi do družného hovoru. Dodržovala všechny bezpečnostní podmínky v podobě notného odstupu. Osoba mi tykala, což by mi ani nevadilo, připadala mi známá a tak jsem odpovídal. Pokecali jsme si a každý šel svou cestou.

Když osoba odešla ke svému vozu, zeptal jsem se ženy, kdo to byl. Myslel jsem, že to byl někdo z jejích známých či přátel, z nichž si mnohé i po sedmi letech nepamatuji a tímto se jim za to omlouvám. Nicméně žena také nevěděla, o koho šlo. Napadlo mě, že by si lidé na roušky měli začít vyšívat jména či přezdívky, aby byli jasně rozpoznatelní.

Doufám, že po zrušení bezpečnostních opatření se díky těmto malým faux pas, rapidně nezúží okruh přátel naší rodiny, například proto, že jsem někoho z nich cestou na nákup nebo do práce nepozdravil a podobně.

Přátelé, vězte, v rouškách vypadáme všichni stejně, tak ač to může vypadat všelijak, kdybych se k vám nehlásil, tak se nebojte přes roušku na mě zakřičet: „Hele, vole, to jsem já…“