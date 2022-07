Páníčkové, uklízejte po svých pejscích. Možná se při tom z plna hrdla nasmějete a rozesmějete i okolí. Že to není možné? Občas se stanou příhody, že by je nevymyslel ani režisér Zdeněk Troška. Jako onehdy…

Dobré vztahy v sousedství jsou vždycky výhra v loterii a každá milá drobnost nebo jen úsměv vždycky potěší. Tak proč třeba nevzít cuketu ze zahrádky (sousedi ji mají rádi), šup s ní do sáčku, do druhé ruky vodítko, k tomu samozřejmě sáčky na psí hromádky a alou na procházku. Vezmeme to oklikou, hafík se vyvenčí a cestou zpátky dáme cuketu sousedům za plot.

Jak myslíte, že to dopadlo? Malou záměnou a velkým smíchem na všech stranách. Inu, sáček jako sáček…