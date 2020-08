/KOMENTÁŘ/ Tak se nám pomalu blíží další volby. Není divu, v tomto státě je „před volbami“ prakticky pořád a na to, že žijeme de facto, zvlášť v posledních letech, v permanentní volební kampani jsme si už zvykli a mnozí z nás už ji ani nevnímají. Možná si proto ani nevšimli, že se nám tentokrát blíží volby krajské a na Příbramsku i senátní.

Redaktor Příbramského deníku Radek Ctibor. | Foto: archiv Radka Ctibora

O 65 křesel středočeského zastupitelstva se utká 16 politických subjektů. O jeden senátorský post pak osm uchazečů. Přestože ještě všechny strany nezveřejnily své kandidátky do krajských voleb, z jmen, co už známá jsou, je vidět, že tentokrát se bude sázet především na regionální politiky. Není divu, jsou ve svém regionu známí a voličům mohou slíbit, že v případě zvolení zajistí pro město, obec či celý region to či ono. Jak to nakonec většinou dopadne, je jiná věc.