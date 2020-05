KOMENTÁŘ: Boj s virem nahradí boj se suchem

Život se po invazi čínského viru pomalu dostává do normálu. Ovšem začíná vystupovat do popředí další problém, který bude mít možná dalekosáhlejší dopady, pokud se nezačne řešit a tím je sucho. Nedostatek vody trápí republiku už několik let.

Vyschlá krajina. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Některé obce na Sedlčansku už nyní vyhlásily zákaz napouštění bazénů, mytí aut a zalévání z obecních vodovodů právě pro nedostatek vody. Například v Petrovicích už v těchto dnech cisternou zaváželi kvůli suchu vodou vodojem v osadě Mezihoří. Vedení Petrovic u Sedlčan se suchem společně s okolními obcemi zabývá už několik let. Řešením by mohlo být napojení se na přivaděč z Římova. Podobně situaci s nedostatkem vody řešily nedaleké Sedlčany přivaděčem z nádrže Švihov-Želivka. Některé obce na Sedlčansku už nyní čelí suchu a šetří vodou Přečíst článek › Na druhou stranu ale například v Příbrami už několik let budují areál přírodního koupaliště Nový rybník, nebo mluví o rozsáhlé rekonstrukci krytého bazénu. Ten ji sice potřebuje, ale otázkou je v jakém rozsahu. Kromě nízkého počtu návštěvníků, jak zní z řad kritiků současné rozsáhlé varianty oprav za zhruba 400 milionů, by tak mohl čelit i nedostatku vody, přestože je napouštěný z vrtu. Nedostatek vody je vidět právě v posledních letech na Novém rybníku, kdy se v druhé polovině prázdnin začne zhoršovat kvalita vody. Mimo jiné právě i kvůli malému přítoku. Vody prý má Příbram zatím dostatek. Bere ji především z Brd. Ovšem už nyní z řad odborníků zaznívá, že i tam vody výrazně ubývá. Podle nich je nejvyšší čas situaci řešit. Města a obce v regionu by si proto tímto problémem měly zabývat co nejdříve a nejen vodou šetřit, ale hledat i další možnosti, jak vodu v krajině na Příbramsku udržet. KOMENTÁŘ: Podpořme 'svého' živnostníka, supermarkety přežijí i bez nás Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu