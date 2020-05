V únoru totiž na své funkce rezignovaly Naděžda Volopová a předsedkyně výboru zastupitelka za ANO Marta Frýbertová. Ovšem místo volby došlo k poměrně nečekanému kroku - zrušení celého výboru a k výzvě na nominaci jeho nového složení.

Samotné zrušení finančního výboru není pro chod města nijak závažným krokem. Jeho funkce je poradní a zastupitelstvo může rozhodovat i bez něj. Nicméně z diskuze k tomuto bodu vyplynulo, že zřejmě nejde až tak to, jak výbor pracoval, jako spíš, že se tímto způsobem chce vládní koalice ANO a Příbramáci pro Příbram s podporou ODS a komunistů zbavit některých jeho členů.

Ostatně podobnou metodu použila už při obsazování některých komisí, kdy se členové vítězného ANO u některých kandidátů rozhodovali podle toho, jak o hnutí píší na sociálních sítích a podobně.

Paradoxem je, že právě hnutí ANO se do vedení města dostalo v roce 2014 mimo jiné i proto, že podobné praktiky kritizovalo u svých předchůdců, kdy v Příbrami vládla koalice ČSSD a ODS. Na druhou stranu, proč nepoužít to, co už se osvědčilo, že? Fungovalo to tenkrát, nyní bude zase.

Situace připomíná dobu kdy byly například na návrh tehdejšího opozičního zastupitele Petra Kareše z hnutí Příbramáci pro Příbram zrušeny osadní výbory. Důvodem byla kritika zastupitelstva některými jejich členy. Tehdejší koalice za to čelila silné vlně nevole a to i z řad některých nynějších koaličních zastupitelů. Ovšem jak se ukazuje, začínají se i oni čím dál více přiklánět k postupům svých předchůdců, za které je tak často a rádi pranýřovali.