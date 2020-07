Natáčení úvodní scény ke klipu byl proces tvůrčí a zábavný. Ze všech zúčastněných bylo cítit, že cílem je dosáhnout, v rámci možností, co možná nejlepšího výsledku. Přesto část záběrů vznikla formou improvizace.

Pokud někdo měl třeba jiný názor než kameraman, tak se chvíli debatovalo a pak se klidně natočily obě verze a všichni přítomní potom záběr zhlédli a vybrali ten lepší. Nikdo za každou cenu neprosazoval jen svůj nápad či pojetí a v klidu vyslechl i nápady dalších.

Bohužel mám pocit, že okolo nás je tomu v poslední době právě naopak. Je jedno, jestli jde o kampaň Me Too, Black Lives Matter či politiku. Společný je střet několika různých názorů. Ovšem pokud má někdo jiný pohled na věc, než je ten současně „politicky korektní“, tak má smůlu. Nikdo neargumentuje, nevysvětluje… Přichází rychlé soudy, případně dehonestace a příkré odsouzení. Dost často z obou stran sporu.

Ovšem takový přístup je cestou do pekel. Svět ani život nejsou černobílé. To, co je někde nepřípustné, je jinde normální. V dějepise se učíme, že křesťanství bylo často prosazováno silou. Stejnou silou jsou dnes roubovány názory, postoje a přístupy i do oblastí, kam nepatří. No snad aspoň ten klip kapely Bon Pari dopadne dobře…