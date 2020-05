KOMENTÁŘ: Pobočka KFC míří do Příbrami

V posledních dnech se hodně ve městě mluví o tom, že by se v Příbrami měla objevit pobočka fast foodu KFC. Po podobném zařízení volá část obyvatel města už několik let a prakticky vždy v posledních letech, když se stavělo nějaké obchodní centrum, tak se vyrojily „zaručené“ informace, že jeho součástí bude právě McDonald nebo KFC. Nyní by se tedy Příbram konečně měla dočkat.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Pobočka má vzniknout v prostoru mezi hobbymarketem OBI a kruhovým objezdem v Žežické ulici. Součástí má být i parkoviště pro 14 vozidel. Vzhledem k poměrně velké zájmu veřejnosti se dá předpokládat, minimálně v prvních měsících po otevření, že v okolí budovy občerstvení bude vyšší hustota dopravy. To už ostatně nyní namítají i kritici tohoto záměru. Podle nich by se na umístění pobočky našlo v Příbrami vhodnější místo. V Příbrami se plánuje stavba pobočky KFC, jinde stále chybí například bankomat Přečíst článek › Na druhou stranu se vznikem pobočky KFC trochu zvýší konkurence a nabídka občerstvení v obchodních centrech. Tu nyní prakticky tvoří jen asijská bistra, která si jsou nabídkou podobná jako vejce vejci. Pokud pak celou věc vezmeme v širším kontextu, tak má nyní v Příbrami zákazník de facto na výběr v této oblasti jen mezi již zmíněnými asijskými bistry, kebabem a pizzou. Výstavbou pobočky řetězce KFC se tak rozhodně zvýší nabídka v oblasti rychlého občerstvení. Naruší se tak jeho současná monotonní podoba. Navíc některým rodinám či mládeži odpadne nynější cesta za tímto druhem stravování do Prahy, kde jsou zatím neblíže zařízení podobného typu. KOMENTÁŘ: Přiznat chybu není chyba Přečíst článek ›

