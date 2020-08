Tak nám radnice zpoplatnila ve sběrném dvoře některé druhy odpadu. Důvodem prý je, že možnost odevzdávat například pneumatiky, nábytek nebo nebezpečný odpad zdarma pro obyvatele města zneužívali místní podnikatelé. Samozřejmě okamžitě po oznámení tohoto opatření se vyrojily obavy, že odpad bude končit ve škarpách u silnic, u popelnic a v lesích. A také to, že město trestá nejen podnikatele, ale všechny bez rozdílu.

Redaktor Příbramského deníku Radek Ctibor. | Foto: archiv Radka Ctibora

Pro bezplatné odevzdání odpadu ve sběrném dvoře stačilo mít trvalé bydliště v Příbrami. Ovšem je pravdou, že jeho zaměstnanci po lidech doložení adresy občankou vyžadovali jen velmi zřídka a stačilo jim slovní tvrzení. To pak člověk rád vyhodí leccos. Je také pravdou, že by celá věc šla řešit i jinak, třeba kartou a omezením možnosti do určité hmotnosti odpadu třeba za měsíc. Co bude přes, se platí. Nebo člověk počká do dalšího měsíce.