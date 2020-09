Město uvádí, že nyní má na účtech přes 400 miliónů korun. Letos radnice počítala s rozpočtem schodkovým, kdy na straně příjmů byla částka 888 milionů a na straně výdajů 1023 milionů korun. Bohužel je už nyní jasné, že některé projekty se neuskuteční. Nedojde například na zahájení dlouhodobě avizované rekonstrukce městského bazénu, nevznikne parkoviště v ulici Gen. Kholla a několik dalších projektů. Tím tedy Příbram ušetří.

Na druhou stranu před volbami hnutí ANO mimo jiné slibovalo vybudování kanalizace v osadách Kozičín a Lazec. Zatímco na projektu v Lazci se pracuje, stavba kanalizace v Kozičíně byla zastavena, protože by podle radnice byla příliš drahá. Problém byl v tom, že celý projekt vycházel na přibližně 100 milionů korun bez daně a msto mohlo získat dotaci jen do 20 milionů a zbytek by město muselo zaplatit ze svého rozpočtu, vysvětlil místostarosta města Martin Buršík. Navíc původně se kanalizace měla v obou sousedících osadách stavět jako celek.

Ovšem když má nyní město na účtech přes 400 milionů, tak se nabízí otázka, proč místo zrušené opravy bazénu, jenž měla stát ve finále okolo půl miliardy korun, nezrealizuje slibovanou kanalizaci v Kozičíně? Finance na stavbu má, ještě by městu zbylo a obyvatele Kozičína by tímto krokem posunula do 21. století.