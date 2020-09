Roušky se mají nyní nosit podle vlády ve všech uzavřených prostorech. Lidé čile diskutují o tom, zda to nařízení je, nebo není nutné dodržovat, případně jak jej obejít. Debaty na sociálních sítíchi v hospodách se v těchto dnech točí kolem toho, zda je možné nařízení právně vymáhat, kdo může, nebo nemůže po lidech nasazení roušky požadovat, či zda je možné, nebo nemožné neuposlechnutí pokutovat. Jiní si roušky na protest šijí ze záclon a podobných materiálů.

Další skupina na toto nařízení kašle úplně. Například na příbramském koncertě punkové kapely E!E v Junior klubu bylo v pátek 11. září narváno, u vstupu byla sice vyžadována rouška, na místě se dala dokonce i koupit, ale po dobu samotného koncertu ji neměl nasazenou téměř nikdo.

Je pochopitelné, že na akci, kde bylo přes sto lidí, jen těžko bude pořadatelská služba po každém druhém punkerovi co deset minut chtít, aby měl nasazenou roušku, to by dřív nebo později skončilo asi rvačkou. Ovšem na druhou stranu, klub provozuje město a mělo by jít příkladem. Lepší by asi bylo koncert v tuto chvíli nepořádat.

Divadlo z těchto důvodů, kdy nebylo možné zajistit dodržení všech podmínek, raději zrušilo velkou akci Divadlo patří dětem. Také pořadatelé dalších akcí čekají, jak se situace vyvine. Část lidí začíná pochybovat, zda nějaký koronavirus vůbec kdy existoval. S takovým přístupem pak ale nepomůže ani svěcená voda, natož rouška.