Ano, dá se říci, že to je pozitivní zpráva, nárůst kriminality by asi nepotěšil nikoho. Nicméně je potřeba říci, co za tím poklesem stojí. Tak například tím, že jsou ulice města téměř prázdné, tak o svou „živnost“ přišli i kapesní zloději, protože se tak nějak nejde ztratit v davu. No snad je nenapadne uplatňovat také po státu nahrazení „ušlého zisku“…

Podobné to je i u násilné trestné činnosti. Jsou zavřené hospody, lidé se tak v nich nemohou opít a pak si dát do zubů třeba kvůli tomu jestli je větší gauner Babiš nebo Kalousek, či zda lépe fotbal hraje Slavie, Sparta nebo Baník. Ovšem na druhou stranu se lidé v těchto dnech více udávají na městské nebo státní policii, že soused chodí vynášet smetí bez roušky, nebo že k němu chodí denně děti a není to potřeba a podobně. Někteří dokonce na sociálních sítích volají v tomto směru po větší tvrdosti policie.

Vypadá to, že koronavirus aspoň snížil kriminalitu. Ovšem je to jen zdání, protože se dá předpokládat, že se vše po skončení nouzového stavu stejně vrátí do „normálu“. A na druhou stranu policie řeší nyní více trestných činů například v oblasti internetu - především podvodů.

Současný drobný pokles kriminality je tedy drobnou odchylkou od jinak normálního stavu a koronavirus ani jiný virus kriminalitu nevymýtí, stejně tak jako policie, která na to navíc kvůli povinnostem souvisejících s pandemií má nyní i méně času.