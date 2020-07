Na rozdíl od přibývajícího počtu vozidel není místo na jejich odstavení na území města nafukovací.

Zatímco ještě v 70. a 80. letech minulého století v mnohých ulicích okolo centra stávalo jen několik aut, případně se daly spočítat na prstech obou rukou, tak nyní se mnohdy táhnou štrůdly zaparkovaných automobilů v těch samých ulicích často i po obou stranách. Často i tam, kde podle dopravních předpisů nemají a projíždějícím řidičům výrazně komplikují výhledy do křižovatek a vjezd do ní mění v ruskou ruletu. Žádné respektování dopravních značek a o vodorovném dopravním značení ani nemluvě. To parkující ignorují dokonale. Bohužel příliš nepomáhá ani udělování pokut městskou policií.

Na druhou stranu celá situace působí, že vedení města problém tiše ignoruje, neboť ví, že místa je málo, stavba parkovacího domu v nedohlednu a každý řidič je i volič. A parkujících voličů je více, než těch, co kvůli špatnému parkování nevidí do křižovatky. A než řeknete „Popocatépetl“, tak jsou zase nějaké další volby, protože v tomto státě je před volbami prakticky pořád. Proto místo pokut se dál tiše tolerují auta stojící téměř či úplně v křižovatkách, na žlutých či bíle štrafovaných pruzích a podobně.

Vznikají tak zbytečně nebezpečné dopravní situace, při kterých řidiči a jejich spolujezdci riskují minimálně dopravní nehodu, v horším případě i zranění či něco horšího. Řešení je v každém z nás. Stačí respektovat dopravní značení.