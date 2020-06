Vesměs šlo tradičně o zástupce vedení města, Hornického muzea, hornických a dalších místních spolků. Naopak více méně také tradičně chyběli „věrní patrioti“, kteří se hrdě projevují především na sociálních sítích a podobně. Pravda, počasí nebylo zrovna nejpříznivější, ale s tím se musí počítat. Také propagace podobných akcí ze strany pořadatelů víc než vázne.

Je to o to víc s podivem, neboť právě na sociálních sítích v poslední době slaví u veřejnosti úspěch staré fotografie města z minulého století či z přelomu 19. a 20. století. Podle počtů „lajků“ by dalo říci, že historie města veřejnost velmi zajímá a kde kdo se snaží přispět nějakým snímkem.

Na druhou stranu podobné akce, jako je právě připomínka důlní katastrofy na Březových Horách, ale třeba také tradiční Prokopská pouť, se rok co rok potýkají s malým nebo klesajícím počtem účastníků.

Je smutné, že zájem o historii města u veřejnosti tedy je jen do té doby, než proto to musí něco udělat. Z pohodlí doma u monitoru se „lajky“ a nejrůznější překvapení smajlíci rozdělují o sto šest. Ale opravdu se pak fyzicky vydat uctít památku historických osobností či událostí, tak zájem rychle opadá.