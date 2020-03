Vanessa Volopichová se stala mistryní České republiky na snowboardu. Mezi kluky vyhrál Kuba Hroneš asi taky super jezdec. Klobouk dolů.

Viděla jsem vás stát na stupních vítězů rozesmátí, šťastní… Ty, Vanesso s šekem na dva a půl tisíce korun, on na šest tisíc.

Ani na chvíli mě nenapadlo, že máš radost menší než on, pro prachy to neděláte ani jeden. Zatím. Protože kdyby na to přišlo, že se tím chcete uživit, oddat se celí tomu, co děláte skvěle, bylo by dobré, aby sis tu fotku někam, kde na ni uvidíš, vystavila a ještě to promyslela.

Ne, nejsi horší než klučičí vítěz, jsi jen hůř zaplacená a tak to bude, dokud se to nezmění. A celé to je proto, že ty nemáš pindíka.

Argumenty, jimiž ti to budou v budoucnu osvětlovat, zazní různé a budou se točit kolem byznysu. Od toho, že mezi muži je větší konkurence, po ten, že svět radši sleduje gladiátory než gladiátorky a to sponzory víc baví.

V jiném světě, milá chytrá a nadaná Vanesso, se tomu odborně říká Pay gap a pravděpodobně se s tím v životě ještě setkáš. Prostě je to jen nespravedlnost. Každému je jasné, že nejsi o 3500 korun horší než Kuba. Jediné, co je zjevné, je, že jsi holka.

Hele, teď ti to tedy připadá možná jako nevýhoda, ale já, tvoje o parník starší fanynka, tě chci ujistit, že být ženská je super. Tedy, až na výjimky. Takže, je ti třináct, organizátor téhle žákovské soutěže usoudil, že přišel čas přivítat tě v klubu. Nedej se.