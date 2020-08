V jednom hypermarketu mezi bednami s mrkví a celerem si povídají dva senioři. „Představ si,“ naklání se spiklenecky jeden k druhému, „co mi přišlo mailem. Víš, proč je teď v létě tolik těch akcí a toho bordelu všude po parcích?“ Druhý zavrtí hlavou.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Protože se teď mají lidi vyblbnout a na podzim to zase všecko zavřou, nebude nic a budeme zase všichni nosit roušky. Ale zatím je to tajný a nikde se to nesmí říkat,“ ztiší hlas oznamovatel a sleduje, co to udělá s obličejem toho druhého. Ten pokýve. „To bude pravda, taky jsem to slyšel. No už aby to bylo. Už mě to štve. Všude koncerty, večírky, grilování, no hrůza. Není chvilka klidu,“ přitaká druhý a oba míří společně dál k petrželi.