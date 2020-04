KOMENTÁŘ: Slunečné počasí svádí k porušování pravidel

Máme za sebou další slunečnou neděli, která opět vylákala velké množství lidí do přírody. A to i přes apel starostů a vlády, aby veřejnost v době nouzového stavu, co možná nejvíce omezila svůj pohyb. Samozřejmě se to neobešlo bez problémů. Mnozí tak vyrazili například do Brd. Jejich úpatí bylo doslova v obležení aut a někdejší vojenské cesty plné turistů a cyklistů.

Obecnice zažila díky slunné neděli další nápor turistů do Brd. | Foto: Deník / Radek Ctibor

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Obyvatelé obcí jako Obecnice, Orlov, Bohutín nebo Nepomuk jsou normálně na podobný víkendový nával zvyklí, jenže nyní jim vadí, že se o víkendech po jejich vsích pohybují hloučky lidí a mnozí z nich navíc bez roušky či jinak zakrytého obličeje. O víkendu vyrazili lidé opět do Brd či k Vltavě Přečíst článek › I když nutno přiznat, že šlapat na kole do kopce se zakrytým nosem a ústy není to pravé ořechové. Nicméně to cyklisty neomlouvá a pokud se jim s rouškou špatně jezdí, tak mají zůstat doma, nebo jezdit tam, kde se nepotkávají s dalšími lidmi. Ovšem hříšníků o uplynulém víkendu bylo daleko více. Z Brd proudily skupiny o více než dvou lidech, z nichž polovina kráčela s rouškou pod bradou a nasazovala ji až u cedule oznamující konec Chráněné krajinné oblasti Brdy. Bohužel ale nebyli sami a i v samotné Příbrami bylo možné vidět o slunečné neděli několik lidí, kteří měli roušku pod bradou. Mnozí na upozornění, aby si roušku nasadili, reagovali i vulgárně. Na druhou stranu se jim trochu nelze divit, když politici a další činitelé nabádají k zakrývání obličeje i pod hrozbou pokut a sami se pak hloupě fotí v rouškách nad plnými talíři u Miloše Zemana v Lánech. Člověka pak napadá něco o vínu a o vodě. Ovšem neznamená to, že když nejdou příkladem například lidé z expertního týmu prezidenta tak, jak ukázala fotka z Lán a ještě se hloupě při tom sami nachytají, že stejně hloupí budeme i my a z fanfarónství budeme porušovat opatření, která nám mohou pomoci. Raut u Zemana: Co je povolené pánům, není dovolené kmánům? Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu