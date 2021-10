„Policisté nehodu stále prošetřují a o svědecké výpovědi žádají i osoby, které nehodu viděly a mohly by popsat nehodový děj,“ připomněla Suchánková. S tím, že policistům se lze ozvat prostřednictvím telefonních čísel 974 879 251 nebo 974 879 503 – a je také možné využít bezplatnou tísňovou linku 158.

„Podle všeho jel řidič osobním vozem Volkswagen Golf ulicí Havlíčkova, kdy za křižovatkou s ulicí U Kulturního domu ohrozil po přechodu jdoucího muže, který po střetu s vozem upadl na zem,“ shrnula dosavadní zjištění. S dodatkem, že řidič golfu okamžitě zastavil a společně s dalšími lidmi, kteří se na místě vyskytovali, poskytoval sraženému chodci první pomoc. Do péče pak pacienta převzala posádka záchranné služby – a následně ho helikoptéra transportovala do střešovické nemocnice v Praze.

Svědky vážné nehody, po níž v neděli odpoledne přiletěl do Sedlčan i vrtulník se záchranáři na palubě, hledají příbramští dopravní policisté. Stále se snaží zmapovat přesné okolnosti střetu osobního auta s mužem na přechodu pro chodce, k němuž došlo necelé dvě hodiny po poledni v Havlíčkově ulici. „Přihlásí se nám svědci, kteří nehodu viděli?“ obrací se policejní mluvčí Vlasta Suchánková s výzvou k veřejnosti.

