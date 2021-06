/FOTOGALERIE/ Svědky nehod, kteří by mohli osvětlit, co přesně se na místě incidentů odehrálo, hledají příbramští dopravní policisté. Očekávají, že díky postřehům všímavých lidí by se mohlo podařit objasnit třeba to, co se na dvou místech Příbramska odehrálo v pondělí 7. června: po ránu odešel neznámý řidič od nehody s vysokou škodou a odpoledne se auto a cyklistka střetly na kruhovém objezdu.

K ranní nehodě došlo v půl deváté na hlavním tahu I/18 u obce Dublovice; konkrétně na silničním kilometru 36,73. A policisté by uvítali svědectví, které by pomohlo určit i to, kdo vlastně boural, plyne ze slov jejich mluvčí Moniky Schindlové. „Nezjištěný řidič, který jel s vozem značky Ford Mustang ve směru na Příbram, sjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidel. Poté vjel do náletových dřevin, automobil uzamkl a z místa odešel,“ shrnula policistka informace, jež jsou zatím k dispozici k bouračce, jež rozhodně nebyla banální: vzniklá škoda je totiž vyčíslena na 120 tisíc korun. „Policisté žádají svědky, kteří by pomohli objasnit, za jakých okolností k nehodě došlo, aby se ozvali na telefonní číslo 974 879 251 (503) nebo na linku 158,“ uvedla Schindlová.