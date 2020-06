Přivoláni byli i hasiči. Protože stroj spadl k zemi přední částí, kterou se do něj nastupuje, k obsluze uvnitř se nebylo možno dostat.

Podle zpráv z místa tragické události nicméně zesnulý neutrpěl viditelná poranění, která by s jeho úmrtím bylo možno bezprostředně spojovat. To však mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerové Deníku nepotvrdila – avšak ani nevyvracela. Záchranáři, které svědci přivolali čtvrt hodiny po poledni, nicméně podle jejích slov už strojníkovi nemohli pomoci. „Lékař konstatoval smrt,“ řekla Deníku Effenbergerová.

Mluvčí hasičů Petr Svoboda připomněl, že záchranná služba vyslala na místo nejen pozemní posádky. „Aktivovala i vzlet vrtulníku,“ konstatoval. „Hasiči provedli stabilizaci nakladače pomocí navijáku a stabilizačních tyčí. Dva členové týmu posttraumatické péče poskytli psychickou pomoc přítomným rodinným příslušníkům,“ poznamenal dále.

Přímo na místě bylo k tomu, za jakých okolností se neštěstí při převozu prvků konstrukce lešení odehrálo, možno zaslechnout rozmanité spekulace. Jak ty, že havarovaný nakladač typu UNC zůstal nějakou dobu nezpozorován, tak i pravý opak: svědci si nehody všimli okamžitě a přivolali pomoc – avšak už se nadalo nic dělat.

Policejní mluvčí Monika Schindlová tyto dohady nekomentovala. Uvedla pouze, že podle prvotních výsledků šetření nebylo shledáno nic, co by nasvědčovalo cizímu zavinění. Další poznatky by měla přinést pitva. Standardním postupem nicméně v podobných případech bývá prověřování všech možných okolností kriminalisty, stejně jako toho, zda byly dodrženy zásady bezpečnosti práce.