"Při dopravní nehodě u Hluboše se čelně srazila dvě osobní auta. Automobil značky Volkswagen, který řídil muž ročník 1986, předjížděl jiné vozidlo. Nestačil se vrátit do svého jízdního pruhu a v protisměru se srazil s vozidlem značky Mercedes, v němž cestoval muž ročník 1981," uvedla pro Příbramský deník Michaela Richterová, policejní mluvčí.

U Drásova havaroval vírník. Při nehodě se zranili dva lidé, škoda je 2,5 milionu

Po nehodě zůstal řidič Mercedesu, který utrpěl mnohačetná zranění, ve voze zaklíněn. Poté, co ho vyprostil hasiči, byl předán do péče záchranářů a letecky transportován do pražské nemocnice.

"Řidič druhého vozidla utrpěl lehčí zranění a byl převezen do příbramské nemocnice," doplnila policejní mluvčí s tím, že nehodu zadokumentoval dron.