Podle Petry Homolové, mluvčí středočeských záchranářů, mohl řidič do stromu narazit i kvůli zdravotní indispozici, jakou je například mrtvice nebo infarkt. Tato možnost ovšem zatím není potvrzená. K objasnění pomůže také pitva.

Řidič narazil autem do stromu a zemřel. Událost se stala v pátek v noci u obce Čím. Hasiči museli zaklíněného muže vyprostit ven, záchranářům se ho nepodařilo oživit ani pomocí resuscitace.

