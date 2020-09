Za dva dny řešili dopravní policisté na Příbramsku tři nehody motorkářů. K první došlo v úterý 8. září, kdy v Milíně odpoledne havaroval dvaadvacetiletý motocyklista.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

„Začala ho předjíždět čtyřicetiletá řidička osobního vozidla, když byla vedle motocyklu, tak si všimla, že řidič motorky dal blinkr vlevo a začal odbočovat. Žena se snažila srážce zabránit, začala intenzivně brzdit a strhla řízení vlevo, kdy narazila do sloupu veřejného osvětlení a do betonové zdi. Motorkáře převezla sanitka do nemocnice se středně těžkým zraněním,“ popsala nehodu policejní mluvčí Monika Schindlová s tím, že hmotná škoda byla stanovena na 50 tisíc korun.