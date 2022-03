Ve 13:30 naše posádky vyjely ve spolupráci s LZS Praha @zzshmp k případu sraženého cyklisty. Muž ročník 1947 byl v bezvědomí. Se zajištěnými dýchacími cestami byl s těžkým úrazem hlavy letecky transportován do @FnMotol. @HZS_ScK pic.twitter.com/hv9pMKSgCp — Záchranná služba ASČR PRAHA-ZÁPAD (@ZS_ASCR) March 9, 2022

„Žena policistům nadýchala přes tři promile alkoholu. Také byla zraněná, takže byla převezena k ošetření do nemocnice. Máme i informace, že po cestě z Řevnic do Prahy měla způsobit další nehody. Zjišťujeme, co dalšího má na svědomí," řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Hromadná nehoda na Jižní spojce: hasiči museli jednoho řidiče vyprostit