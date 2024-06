Jakub Krejčí dnes 16:00

Přestože je v Česku pro cyklisty a koloběžkáře do 18 let povinné nosit helmu, statistiky ukazují alarmující trend. Většina cyklistů pod 18 let, kteří na českých silnicích utrpěli smrtelná ranění, neměli helmu na hlavě.