K první nehodě, při níž boural Ford Focus, došlo čtvrt hodiny po poledni v podbrdské oblasti mezi obcemi Obecnice a Lhota u Příbramě. Řidička focusu vypověděla, že proti ní vyjelo v protisměru neznámé auto, snad modré nebo zelené, jemuž se snažila vyhnout; uhýbala tedy co nejvíce doprava. „Při pravému okraji vozovky byl rozbředlý sníh. „Žena vyjela ze silnice, narazila do silničního příkopu – a tam se ještě vozidlo otočilo přes střechu,“ shrnula Suchánková, co se odehrálo.