/FOTOGALERIE/ Jednotka rožmitálských hasičů vyjela v neděli 16. srpna na místní sídliště. Hasiči si s těžkou technikou vyzkoušeli průjezd úzkými uličkami se zaparkovanými automobily, a to i za asistence Policie ČR. Nejednalo se však o nějaký výcvik, ale skutečný zásah.

Zásah hasičů při poruše vodovodního řadu v uzamčeném bytě ve třetím patře na sídlišti v Rožmitále pod Třemšínem. | Foto: Aleš Haluska

„Jednalo se o poruchu vodovodního řadu v uzamčeném bytě ve třetím patře. Rodina tam žijící v bytě nebyla a nedařilo se ji sehnat ani policii. Voda z bytu ve třetím patře panelového domu tak začala téct do spodních pater. Na místo proto vyjeli rožmitálští hasiči. Ovšem kvůli bezpečnostním dveřím a zámkům by bylo velice obtížné se do bytu dostat, a tak velitel zásahu povolal hasičskou plošinu z Příbrami,“ uvedla rožmitálský radní Aleš Haluska.