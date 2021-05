Podle Schindlové dosavadní poznatky napovídají, že po této komunikaci, která je běžnou silnicí druhé třídy, jela v okamžiku nárazu tři vozidla vedle sebe. Stejným směrem, na sever jako k Hořovicím, jen různými rychlostmi.

Kromě šoféra kamionu policisté hledají ještě dalšího řidiče. O něm vědí, že šlo o muže s dredy na hlavě, který seděl za volantem malého auta tmavé barvy. Právě on se zatím rýsuje jako pravděpodobný viník. Začal totiž v zatáčce předjíždět škodovku, jejíž řidička v té chvíli sama předjížděla kamion. „Zatím nezjištěný motorista situaci nezvládl a narazil pravou částí do levé části vozu Škoda,“ konstatovala Schindlová s dodatkem, že poté dotyčný zastavil, obhlédl, co se stalo, a když usoudil, že na svém autě nemá téměř žádnou škodu, prostě odjel, aniž by projevil snahu nehodu řešit s nabouranou řidičkou.

Policisté nyní pátrají nejen po něm, ale také hledají svědky. Včetně řidiče nákladní soupravy, kterého obě auta předjížděla. Přivítají, když se jim každý, kdo nehodu z 21. května viděl nebo má k případu co říci, ozve na telefonní číslo 974 879 259 (251), nebo je bude kontaktovat prostřednictvím linky 158.