V souvislosti s nehodou, k níž došlo v Příbrami v sobotu 8. ledna, by policisté rádi hovořili nejen se svědky, ale i s člověkem, který seděl za volantem bílé škodovky. „Hledáme druhého účastníka, který ji měl způsobit,“ konstatovala.

Dotyčný totiž naboural do jiného auta – a z místa ujel. Stalo se to v Riegrově ulici, kam ve směru od oblastní nemocnice přijížděla Škoda Fabia, již měla řídit žena. Při vjíždění na hlavní silnici narazila podle záznamů policie do levé přední části vozu Volkswagen Golf – a z místa zmizela.

„Řidička škodovky, která měla střet způsobit, nezastavila a pokračovala dále v jízdě,“ připomněla Suchánková dosavadní zjištění. Zdůraznila ale, že nehoda zatím zůstává neobjasněná – a policistům by mohly pomoci postřehy svědků, kteří viděli, co se stalo.

Lidi, kteří by k nehodě měli co říci, hledají policisté také v souvislosti se střetem osobního auta s chodkyní, k němuž došlo ve středu 5. ledna krátce před osmou ranní na okraji Dobříše; konkrétně v Pražské ulici v průmyslové zóně u výjezdu z města – poblíž křižovatky s ulicí U Kodetky.

„Ve směru na Prahu jela řidička s osobním vozem Škoda Fabia. Bohužel zřejmě nezaregistrovala ženu, která z jejího pohledu přecházela zleva doprava přechod pro chodce a srazila ji. Ta následkem střetu s osobním autem utrpěla lehké zranění,“ přiblížila Suchánková, co se stalo v tomto případě.

Svědky, kteří nehody viděli nebo mají z jejich okolí záznamy palubních kamer v autech, policisté žádají, aby se jim přihlásili prostřednictvím telefonních čísel 974 879 251 nebo 974 879 503.