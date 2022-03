Policisté se snaží objasnit přesné okolnosti nehody, k níž došlo krátce před 21. hodinou; konkrétně ve směru jízdy na Strakonice, upřesnila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. „Řidič osobního vozidla Volkswagen Tiguan jel od Prahy směrem na Strakonice, a to v pravém jízdním pruhu. Přehlédl porouchané vozidlo SsangYong, které v tomto jízdním pruhu stálo odstavené se zapnutými výstražnými světly,“ připomněla mluvčí známá fakta. S tím, že zranění utrpěli oba řidiči. Muže z tiguanu odvezla do nemocnice sanitka záchranné služby; šoféra porouchaného auta dokonce transportoval do pražského Motola vrtulník.