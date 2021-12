Kdo to má na svědomí? Zaparkované auto v Příbrami přišlo o zadní okno

Poničil zaparkované auto vandal, kterému se prostě zachtělo do něčeho praštit, či to byl zloděj chtějí krást, případně třeba nepozorně couvající řidič s dlouhým nákladem? Nebo se snad jednalo o samozvaného „strážce pořádku“, kterému vadilo, že fabia částečně přesahuje do míst, kde dopravní značka zakazuje stání?

Škoda Fabia s rozbitým zadním sklem na parkoviště ve Fantově ulici v Příbrami. | Foto: Policie ČR