Stačilo vyslat do akce velitele - a problém byl vyřešen; mužstvo ani nemuselo vyrazit. Tak se ve středu 6. května po ránu vyvinul zásah příbramských hasičů. Ti byli čtvrt hodiny před devátou požádáni o pomoc ženě se sníženou pohyblivostí.

Příbramští hasiči pomohli ženě se sníženou pohyblivostí. | Foto: HZS Středočeského kraje

Stalo se tak poté, co cestující po vystoupení z autobusu zjistila, že má problém, jaký zdraví lidé řešit nemusí: nechal ji ve štychu porouchaný invalidní vozík. Nasazení velitelského automobilu – právě to totiž znamená zkratka VEA na dveřích vozidla – problém vyřešilo. Na místo vyrazil velitel čety z příbramské stanice profesionálních hasičů, který ženu i se stávkujícím vozíkem odvezl do pečovatelského domu.