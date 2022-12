Podle neoficiálních informací mladá řidička při jízdě usnula. Po přejetí do protisměru došlo k čelnímu nárazu s protijedoucím autem. Citroen skončil na střeše, škodovka pak mimo silnici. Jeden z aktérů byl s lehkým zraněním převezen do příbramské nemocnice. U druhého pak lékař konstatoval pohmoždění hrudníku a následoval transport do jedné z pražských nemocnic. Ještě předtím se oba šoféři podrobili dechové zkoušce, která byla negativní.