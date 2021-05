Dohru v podobě pátrání po svědcích má řešení dopravní nehody se stotisícovou škodou, k níž došlo v pátek 7. května před polednem poblíž obce Hřiměždice. Bylo to v 11.45 hodin, kdy řidič havaroval na kilometru 33,1 silnice I/18 spojující Příbram a Sedlčany. Mluvčí policie Monika Schindlová upřesnila, že dostal smyk pro projetí zatáčky - a pak přišly rány z obou stran.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

„Vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil bočně do ocelových svodidel; odtud byl pak odražen vpravo do silničního příkopu,“ upřesnila, co příbramští policisté zjistili hned na místě. Stejně jako to, že 48letý muž, kterého zastihli u nepojízdného auta, nadýchal 2,5 promile.