Příčina úmrtí zatím není známa. „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na jeho smrti měla podíl jiná osoba,“ doplnil Pavel Truxa. Pomoci určit přesnou příčinu by měla pomoci nařízena pitva.

Mrtvý muž byl objeven v místě, kde se rybník vlévá do Vltavy. „Byli přivoláni potápěči, kteří bezvládné tělo vyprostili po sedmé hodině. Zasahující lékař konstatoval smrt. Přivolán byl i koroner, který ohledal tělo,“ uvedl policejní mluvčí.

