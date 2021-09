Pět minut před osmou ranní byla nehoda ohlášena jako vážná, a tak na místo zamířil i vrtulník se záchranářskou posádkou. Ten také transportoval do motolské nemocnice v Praze 42letého motocyklistu.

Omezený průjezd zůstával ve středu po část dopoledne v Dobříši, kde po střetu osobního auta s motocyklem zůstala uzavřena ulice Bedřicha Smetany u křižovatky s ulicí V Lipkách. Je to místo na okraji města, kde se k Dobříši přijíždí po silnici II/119 od Sedlčan.

