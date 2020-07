/FOTOGALERIE/ Za první pololetí letošního roku evidují příbramští policisté celkem 666 dopravních nehod. To je oproti loňsku o 147 nehod méně. Letos zatím na příbramských silnicích zemřely dvě osoby, 15 lidí utrpělo těžké zranění a 125 osob poranění lehčího charakteru. V červnu řešili příslušníci příbramské dopravní policie 131 nehod.

Dopravní nehoda z úterý 2. června 2020 u Obořiště: vozidlo při údajnému vyhýbání zvěři narazilo do stromu, hmotná škoda činila 51 tisíc korun. | Foto: Policie ČR

„Jeden člověk skončil v nemocnici s těžkým zraněním a 31 osob s lehkým poraněním. Bohužel dvěma lidem vyhasl život na silnici I/4 u Milína. Devětasedmdesátiletá řidička přejela 12. června náhle do protisměru, kde narazila do nákladního a poté ještě do osobního vozidla. Žena a o rok starší spolujezdec podlehli svým zraněním na místě,“ uvedla k tragické nehodě policejní mluvčí Monika Schindlová.