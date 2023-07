/FOTOGALERIE/ Příbramští policisté prošetřují dopravní nehodu osobního auta s nákladním, kterou nepřežil řidič osobního vozu. Policisté nyní hledají důležitého svědka, jež jim byl při nehodě nápomocen, ale pak z místa odjel.

K tragické dopravní nehodě došlo v úterý 4. července ráno u obce Vrančice na Příbramsku. | Foto: HZS Středočeského kraje

Nehoda se stala krátce před půl devátou ráno v úterý 4. července v katastru obce Vrančice - Životice. "Řidič osobního vozu Citroen Xsara, který jel od Strakonic směrem na Prahu, přejel ze zajtím nezjištěných příčin do protisměru, kde v tu dobu projížděl řidič nákladního vozu s návěsem. Muž za volantem Citroenu narazil nejprve do nákladního vozu a následně i do návěsu. Jeho řidič strhl řízení a s celou soupravou skončil mimo vozovku. Střet nepřežil řidič osobního vozu Citroen Xsara, jeho zranění byla neslučitelná se životem," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Jako první byla u nehody hlídka dopravních policistů z Příbrami, která poskytovala řidiči osobního vozu, který byl v autě zaklíněn, první pomoc. U nehody zastavil také řidič modré Škody Octavie, který převážel krev a dopravní hlídce nabízel svou pomoc. Ovšem ještě před zadokumentováním nehody odjel.

"Policisté z příbramského dopravního inspektorátu nyní žádají tohoto muže, aby se jim přihlásil. Je pro ně důležitým svědkem, který by jim mohl poskytnout důležité informace k dopravní nehodě a přispět k jejímu objektivnímu posouzení. Přihlásit se může prostřednictvím linky 158, kdy její operátoři zprostředkují další kontakt na policisty z příbramského dopravního inspektorátu," dodala Suchánková.

Policisté vyzývají, aby se přihlásili i další svědci, kteří nehodu viděli a nebo ji zaznamenala jejich palubní kamera. I těm je k dispozici tísňová linka 158.