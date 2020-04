„Nejčastěji vbíhaly pod kola projíždějících aut srny, v jednom případě divoké prase. Nejvíce střetů se zvěří se odehrálo na Sedlčansku, a to v brzkých ranních nebo nočních hodinách,“ uvádí policejní mluvčí Monika Schindlová.

Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní. Nejlepším preventivním opatřením je nízká rychlost jízdy, tím vzniklá prostor pro včasnou reakci.

„Pokud motorista spatří zvěř včas, měl by sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom je nutné intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí například přejetí do protisměru, čelní náraz do protijedoucího automobilu nebo náraz do stromu u silnice,“ připomíná hlavní zásady chování řidičů v takových situacích příbramská policejní mluvčí.