Policisté uvítají, když se jim ozvou svědci, uvedla k tomuto případu mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „Hledáme řidiče BMW X5: prý měl ohrozit jiné BMW – a to pak narazilo do škodovky,“ upřesnila, jaký příběh figuruje v policejních protokolech.

Bavorák, který boural, mířil od Prahy směrem na Strakonice. Bez újmy však dojel je kousek za Dobříš; k obci Obořiště. „Zhruba na 33. kilometru, kdy jel řidič v levém jízdním pruhu z důvodu předjíždění několika vozidel, zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a při prudkém brzdění přejel do pravého jízdního pruhu, kde narazil do před ním jedoucího vozu Škoda Octavia,“ konstatovala policejní mluvčí.

S tím, že v octavii neseděl jen řidič. Na sedadle za ním se v autosedačce typu vajíčko vezlo dítě. Bourající řidič pak vysvětloval, že manévr provedl v reakci na počínání jiného bavoráku, konkrétně BMW X5, který mu měl náhle zprava vjet do jízdní dráhy. On dupl na na brzdu – a narazil do zadní části octavie.

Jedoucí auto narazilo na dálnici do porouchaného. Policie hledá svědky nehody

„Policisté z důvodu objektivního prošetření nehody a posouzení míry zavinění jednotlivých účastníků žádají o pomoc řidiče. Zejména pak ty, kteří 25. března krátce po šesté večer nehodu viděli, případně se pohybovali poblíž 33. kilometru dálnice ve směru jízdy od Prahy na Strakonice a mají ve svých vozech nainstalované palubní kamery,“ uvedla Suchánková.

S dodatkem, že policisté žádají, aby se případně přihlásil i sám řidič BMW X5. Příbramské dopravní policisty je možné kontaktovat prostřednictvím telefonních čísel 974 879 251 nebo 974 879 503.